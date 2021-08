Christina Applegate revela que padece esclerosis múltiple

Christina Applegate contó en sus redes sociales que desde hace un tiempo los médicos le diagnosticaron esclerosis múltiple y ha descrito su enfermedad como un “duro camino”.

“Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho las personas que conozco que también padecen esta enfermedad. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa”, dijo la actriz en un tuit el martes.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

“Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple, ‘nos levantamos y tomamos la acción indicada’. Y eso es lo que hago yo. Así que ahora pido privacidad mientras paso por esto”, añadió su tuit.

Por su parte, Netflix y CBS Studios dieron una declaración en conjunto para externar su apoyo total a la artista.

“Amamos y apoyamos a Christina y respetamos su privacidad mientras se toma el tiempo y el espacio que necesita en este momento“, dijeron Netflix y CBS Studios en una declaración conjunta al sitio especializado The Hollywood Reporter.

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Previamente había hablado sobre su batalla contra el cáncer de mama en 2008 por la que tuvo una mastectomía doble así como los ovarios y las trompas de falopio extirpados.

La esclerosis múltiple, conocida también como EM, afecta el sistema nervioso y suele resultar en afecciones físicas y cognitivas progresivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ET Canada (@etcanada)

Otra actriz lo padece

En octubre de 2018, Selma Blair reveló que padece esclerosis múltiple.

La artista de 49 años, estrella de exitosas películas como“Juegos Sexuales”, “Hellboy” y “Legalmente Rubia” (junto a Reese Witherspoon), entre otras, dijo que le diagnosticaron la enfermedad después de haber sufrido síntomas “durante años”.

“Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda”, escribió Blair en Instagram.

“Quiero jugar con mi hijo otra vez. Quiero caminar por la calle y montar mi caballo. Tengo EM y estoy bien. Pero si me ves tirando todas mis cosas en la calle, siéntete libre de ayudarme a recogerlas. A mí sola me lleva todo un día”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selma Blair (@selmablair)