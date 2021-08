Camila Sodi desata la locura con escotado y sexy vestido de látex

Camila Sodi se ha convertido en una de las actrices más populares de la farándula mexicana gracias a su talento, mismo que heredó de sus tías Thalía y Laura Zapata.

La actriz mexicana se ha destacado por ser una mujer versátil, tanto en la televisión como en su vida personal.

Al parecer le ha dado un giro de 180 grados a su carrera y ha iniciado una nueva faceta como modelo, recientemente decidió compartir a través de su cuenta de Instagram una sorprendente sesión de fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_)

En ellas se puede observar a la artista recostada luciendo un vestido de látex a juego con unos guantes.

De inmediato la famosa, de 35 años, logró impresionar a todos sus fanáticos, pues aseguran que luce muy diferente a como se ve usualmente.

Tan solo minutos después de la publicación, las imágenes lograron acumular una gran cantidad de “me gusta” y cientos de comentarios halagadores entre ellos celebridades como Claudia Álvarez, quien la describió como una muñeca.

La actriz y su nuevo proyecto

Cada canción tiene detrás una historia, un sentimiento, un recuerdo o algún otro motivo de inspiración. En el caso de “Dolor sin Fin”, el nuevo sencillo de Camila Sodi, existen un desamor y una catarsis.

“A principios de año me rompieron el corazón bastante duro, tenía una partitura, escribí. Hice esta canción. Siempre he hecho música, pero no la he compartido. Lo último fue de un momento bien ‘dark’ que viví con Ella y El Muerto (dúo con Saúl ‘El Muerto’ Ledesma).

Son como pequeñas piezas de arte que me gusta sacar… Luego me seguí con la actuación, en donde me empezó a ir re bien. Regresaba de los llamados, me ponía a tocar al piano para los amigos y así salió la canción“, reveló en una entrevista.

Colaboró con Ulises Lozano, tecladista de Kinky y productor musical, para confeccionar el tema que estrenó el viernes en plataformas musicales y que será el primero de un álbum que planea lanzar el próximo año.