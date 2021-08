Asturias: “Medidas implementadas por el Gobierno son un primer paso, pero no son suficientes”

El extitular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, se refirió a las restricciones que anunció recientemente el Gobierno de Guatemala para contener la propagación del virus.

El presidente Alejandro Giammattei anunció el pasado viernes, en cadena nacional, la implementación de un estado de Calamidad Pública a nivel nacional, que incluye un toque de queda de 22:00 a 04:00 horas y limitaciones de actividades masivas.

Sin embargo, según Asturias, estas medidas son un primer paso, pero no son suficientes para atender la situación que se vive, en donde la cifra de casos activos de Covid-19 supera los 42 mil en el país.

“Lamentablemente la variante Delta es altamente contagiosa, por lo que significa que si se siguen abriendo los centros de trabajo y permitiendo que las personas vayan a centros comerciales, la probabilidad de contagio será tremendamente alta”, destacó.

En su opinión, también hubo un retraso muy grande de parte del Ejecutivo en actuar, pues esta ola se vio escalar a mitad de marzo y para abril era tan alta como la primera ola que se tuvo.

“Se tardó hasta mediados casi de agosto, cuatro meses después, en imponer restricciones que hubieran permitido aplanar la curva y no saturar hospitales. También acelerar la vacunación sin el riesgo de contagio”, dijo.

Sus declaraciones se dieron este lunes durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Ampliación de medidas para contener el Covid-19

Asturias detalló que el objetivo número uno a nivel de una política pública debiera ser la disminución rápida de contagios. Y esto tiene que ver claramente con el contacto entre persona y persona.

Eso significa que si no necesita estar en contacto con otros o se debe aplicar a su máxima posibilidad el limitar este tipo de acciones.

Por eso, algunos países han entrado en restricciones de confinamiento para estar en casa y solo realizar actividades muy necesarias, agregó.

La segunda actividad primordial es el uso de la mascarilla. Y tras un año y medio de la pandemia no hay razón por la cual un gobierno que está tratando de disminuir los contagios no provea de estos insumos a la población que no tiene acceso a los mismos, destacó.

El infectólogo señaló además que correspondería ampliar de cierta manera las disposiciones que recién entraron en vigencia para contener el Covid-19.

Lo primordial sería prohibir completamente las reuniones de más de 10 personas, pues la base científica y epidemiológica muestra que si se deja que más personas se reúnan la posibilidad de contagio se acelera.

De igual forma, sería necesario involucrar al Ministerio de Gobernación y otros instituciones públicas en reforzar la verificación del cumplimiento de las restricciones.

El entrevistado destacó que nivel los aspectos relacionados con la economía y la salud es actuar con responsabilidad.

Pero que si se deja abierto completamente al libre albedrío, los contagio llegan a ser tan altos y se termina finalmente cerrando y poniendo toques de queda.

“Mantener una combustión lenta de la epidemia es lo que se debería hacer, mientras la vacunación avanza”, agregó.

Asturias expuso que las autoridades deberían de hablar con el sector económico y decirle que no podrán abrir normalmente sus negocios, bares y restaurantes.

Destacar que podrán seguir trabajando, pero no como siempre porque arriesgan a las personas.

Si no se hace ahorita, se sacrificará a futuro el sistema económico. Habrá niveles de inflación y pobreza mucho más altos si no se logra cambiar el rumbo en este momento, manifestó.

Pero todavía podrían darse cambios y ampliar las medidas preventivas y evitar así que la situación incluso pueda complicarse más.

En otros países, tras el pico máximo de contagios se ha tardado de 6 a 8 semanas reducirlo.

Y, en el caso de Guatemala, en este momento epidemiológico no se ve ahora ese pico. Aunque podría ser que el país ya lo esté enfrentando, todavía podría tenerse un repunte.

Eso significa que los hospitales pasarían de estar en un promedio de 95% de ocupación, como ahora, a más del 100%, destacó el extitular de la Coprecovid.

En ese sentido, opinó que recurrir al teletrabajo sería otra opción viable, pues durante la epidemia ya la mayoría de empresas logró seguir funcionando de esa manera, con resultados bastantes productivos.

“A nivel mundial la mayoría de empresas están indicando que teletrabajo continuará por uno o dos años más. Probablemente viene para quedarse en muchos lugares. En Guatemala ya se tuvo también cuando se aplicaron medidas entre mayo y julio de 2020, y la economía se sostuvo. No hay razón para que hoy por hoy se haga”, concluyó.