PNC investiga incidente que involucró a ciudadano y agentes asignados a seguridad de abogado

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que investiga un incidente que tuvo lugar en la 20 calle y 8a. avenida de la zona 1 en la que estuvieron involucrados un ciudadano y agentes asignados a la seguridad del abogado Otto Gómez García.

Esto se da luego de una denuncia que realizó el ciudadano, identificado en redes sociales como Héctor Sack Morales, al compartir imágenes y videos de la forma en que fue amedrentado por los agentes que vestían de particular y que portaban armas de grueso calibre.

Asimismo, añade que las personas que le hicieron descender de su vehículo le amenazaron de muerte “sin ningún motivo”.

En una de sus publicaciones asegura que el abogado Gómez “utilizó de manera arbitraria a los agentes asignados”, en su contra. Además, hace mención a la cuenta de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para que se investigue el caso.

Tras la mención, el PDH, Jordán Rodas Andrade, compartió en sus redes sociales que recomienda al Ministerio Público se realice una investigación “debido a que este tipo de acciones son constitutivas de delito”.

El video fue grabado por una persona que se encontraba en otro vehículo en el lado contrario de la calle y que presenció todo lo acontecido.

En dicha grabación se observa que el denunciante es registrado y una de las personas le indica a quien graba que son policías.

En un comunicado, la PNC aseguró que la Inspectoría General procedió a identificar a los elementos policiales que, por órdenes judiciales emitidas desde julio del 2017, prestan seguridad al profesional del derecho y a su núcleo familiar.

Al mismo tiempo, informaron que para “ahondar y determinas las circunstancias del hecho”, se inició un proceso según las diferentes normativas policiales.

Por su parte, el abogado García aseguró en sus redes sociales que aclaró las circunstancias que se pudieron observar en el video viralizado e indicó que el denunciante andaba armado.

Además, añadió en otro tuit:

“Cuántas veces no he denunciado que me intentan cruzar los carros con gente armada y nadie hace nada; ahora la gente que tengo procesada difunde esto como cierto y no es verdad”.