La Verbena: Área para enterrar XX es habilitada para inhumar fallecidos por Covid-19

El área designada para enterrar cadáveres como XX en el cementerio La Verbena, fue habilitado para que también sean inhumadas personas que murieron por Covid-19.

La cantidad de personas que mueren por la enfermedad ha llegado a números alarmantes.

Este mismo día, en que nuevamente se reportaron más de 5 mil personas contagiadas por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), también se conoció que más de 12 mil personas han fallecido a causa de la enfermedad.

Ante la emergencia suscitada en el cementerio, se conoció que un área destinada para enterrar cadáveres no identificados (XX) ha sido habilitada para abrir fosas comunes

En dicho lugar se pudo observar guantes y trajes de protección que utilizan los trabajadores de funerarias para inhumar a las personas que han muerto por Covid-19.

Por su parte, Thelma Judith Estrada, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud, confirmó dicha situación.

“El lunes nos enteramos que ya no hay donde enterrar a nuestros difuntos. Por favor población, no tomen esto en gracia, ya no hay donde enterrar”, dijo.