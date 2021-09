¿La investiga el FBI? Ninel Conde se pronuncia tras la fuga de Larry Ramos

Hace unos días se dio a conocer que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se dio a la fuga después de que le informaran que su arresto domiciliario había terminado y tenía que entrar a prisión.

Varios medios mexicanos informaron que la cantante se encontraba con él al momento de su escape y que podría ser acusada de cómplice. Ahora los abogados de “El bombón asesino” desmienten esa información.

El comunicado, el cual fue retomado por Sale el Sol, fue hecho por los abogados de Ninel Conde, quienes mencionaron que tras lo ocurrido, la celebridad no está involucrada en el caso y que por el momento no la han llamado a declarar.

“La señora Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades, en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, se informa.

Por otra parte, menciona que tras lo sucedido, la artista se encuentra afectada emocionalmente y no hará ninguna declaración hasta que ella esté lista.

“Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su compresión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos. Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios”, aclararon.

Agregaron que en caso de que las autoridades de Estados Unidos soliciten una declaración de Conde, ella está dispuesta a acudir. Finalmente, también se aseguró que en caso de que una persona o medio la difame, emprenderán acciones legales.

“En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones. Cabe señalar que se pretende tomar acción legal en contra de quien asegure y divulgue información incorrecta que difame a mi cliente por lo delicado del tema”, concluyen.

Larry Ramos es acusado de haber cometido fraude millonario a varias personas, entre ellas a Alejandra Guzmán.

