Gobierno confirma que Giammattei ya se vacunó contra el Covid-19

El gobierno confirmó este viernes que el presidente Alejandro Giammattei ya se vacunó contra el Covid-19, a pesar de que él aseguró que lo haría después que la población.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, detalló que el mandatario ya cuenta con el esquema completo de inmunización y que recibió las dosis de Moderna.

En las actividades públicas en donde participaba y se refería al tema de vacunación hacía referencia a que ya estaba dentro de los grupos prioritarios.

Sin embargo, detallaba que esperaría hasta que todos los ciudadanos a los que se les podía administrar las dosis las recibieran.

El pasado 30 de marzo, en una gira de trabajo en Almolonga, Quetzaltenango, Giammattei expresó:

Mientras tanto, en una conferencia de prensa el 27 de mayo, el jefe del Ejecutivo destacó que ya se había abierto el registro para mayores de 65 años, pero aseguró:

“No me la he puesto (la vacuna), no porque no tenga el deseo, sino porque el capitán es el último que abandona el barco. Cuando todo el mundo se haya vacunado, si alcanza, me la pongo”.