Estados Unidos sanciona a la fiscal general Consuelo Porras

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a quien incluyó en una lista de actores corruptos de Centroamérica.

El secretario de Estado de la nación norteamericana, Antony Blinken, detalló que además de la jefa del Ministerio Público (MP), también forma parte del referido registro el secretario general de la institución, Ángel Pineda.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021