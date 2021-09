Juan Francisco Sandoval participó en mesa redonda anticorrupción con administradora de USAID

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, destacó el impacto positivo de las sanciones de Estados Unidos en la lucha anticorrupción, y llamó a las instituciones financieras internacionales a no trabajar con gobiernos corruptos.

Sandoval, quien huyó de su país temiendo por su vida tras ser despedido hace dos meses por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, participó en un foro convocado por la agencia estadounidense para el desarrollo internacional USAID, realizado en formato virtual al margen de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Thank you to @MirandaOCCRP, Achraf Aouadi, @JSandoval1982, @RuebenLifuka and @UnderSecStateJ for joining @USAID’s Anti-Corruption Roundtable at #UNGA. Great to see such a big audience turn out for an inspiring discussion about how to grow the global fight against corruption. pic.twitter.com/o9N7QEBQy7

— Samantha Power (@PowerUSAID) September 23, 2021