Khloé Kardashian deja al descubierto sensual figura en vestido nude

Hace unos días, Khloé Kardashian sorprendió a sus fans al compartir varias imágenes donde parecía una supermodelo.

La socialité lució bastante sensual con un vestido de red que mostraba su malla SKIMS, diseñada por su hermana Kim Kardashian, mientras posaba contra una pared de piedra beige claro.

A su look le agregó lápiz labial rojo y brilló con sus largas uñas rojas mientras modelaba pendientes de aro de oro amarillo.

“🤎 It’s all about the Skims 🤎”, escribió dejando en claro que estaba ayudando a su hermana mayor.