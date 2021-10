Carlo Ancelotti: “Como cada vez que no ganamos, pasa lo mismo, no se duerme”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este sábado en rueda de prensa que la derrota del martes en Liga de Campeones frente al Sheriff Tiraspol (2-1) “ha afectado al orgullo” del equipo.

“El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo, es verdad. Mañana vamos a reaccionar, a hacer un buen partido”, dijo el italiano en referencia al encuentro contra el Espanyol el domingo (14h15 GMT) por la 8ª jornada de LaLiga. “Vamos a hacer todo lo que necesitamos para ganar el partido”.

“La derrota (contra el Sheriff) me afecta físicamente. Mentalmente no, me hace más fuerte. Pero físicamente sí, no duermo. Como cada vez que no ganamos, pasa lo mismo, no se duerme”, desveló ‘Carletto’.