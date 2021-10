“Barbie Humana” sufre fallo técnico y expone su rostro al natural

Jessica Alves, ahora conocida como la Barbie Humana, parece estar decidida a todo con tal de convertirse en una mujer. Desde hace más de un año se sometió a varias operaciones para dar paso a su transformación y hasta se cambió el nombre.

Recientemente, la modelo e influencer generó polémica al señalar que no descartaba la posibilidad de tener útero, por lo que ya se encuentra en Brasil para concretar el trasplante y así poder dar a luz a sus propios hijos mediante fertilización in vitro.

El hecho generó polémica en redes sociales e incluso hubo médicos que aseguraron que tal cirugía no puede ser posible. “Claro que sí se le puede hace un trasplante de útero pero que pueda tener hijos es imposible”, comentó un doctor.

“Me estaba haciendo muchos exámenes en Turquía para ver si podía operarme, podría haberlo hecho en Turquía, pero cambié de opinión, pensé que también podría venir a Brasil, donde está mi familia”, dijo Jessica sobre esta decisión.

La Barbie Humana afirmó que solo se realizará la cirugía si se siente segura y que ya hay una fecha tentativa, además de que recalcó que se someterá a una serie de exámenes antes de dar el paso final. Sin embargo, confía en los médicos brasileños, por lo que destacó, “Haré lo que sea”.

“Hay muy buenos médicos aquí que, con suerte, podrían hacer esto. La cirugía es factible de la misma manera que se realiza en una mujer biológica. Para una mujer transgénero, es exactamente lo mismo”, agregó.

Su rostro sin filtros

La Barbie Humana estaba por compartir un live, cuando de repente inició antes de colocar el filtro de Facebook. Esto hizo que millones de seguidores vieran cómo luce su cara sin retoques, aunque tenía bastante maquillaje.

“Se me aparece en la noche y huyo”, “Realmente debería de hacer una película de miedo, eso es lo que da”, “Hay alguien que se le antoje está Barbie me da escalofríos”, “Tiene la piel terrible, pobre hombre”, “No me imagino los dolores en la noche de esta mujer”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

