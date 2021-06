Jessica Alves, antes el “Ken Humano”, presume su figura sin ropa

Jessica Alves, conocida como la “Barbie Humana“, ha dejado a todos con la boca abierta al aparecer en las redes sociales sin ropa.

Muchos han admirado las curvas de su anatomía y otros se cuestionan en cómo puede dormir con tanto “plástico” alrededor.

“Yo me pregunto cómo le hace para respirar”, “Ese pobre no puede ni dormir de lado”, “Se mete al agua y flota por sí sola”, “No puede ser que le llamen Barbie, si es un hombre con muchas cirugías”, “Terrible su aspecto”, “Yo le pongo una máscara y me la como”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

A Jessica también se le conoce como Roddy Alves, y es que en el mundo del espectáculo internacional es una personalidad televisiva brasileña-británica que se ha destacado por haberse sometido a decenas de cirugías plásticas para alterar su apariencia.

Anteriormente era llamado el “Ken Humano” y después el brasileño reveló que quería cambiarse de sexo.

El programa Suelta la Sopa fue quien compartió la fotografía al desnudo de Alves y comentó: “La Barbie Humana se desnuda y presume su delineado cuerpo de mujer”.

“¡Por Dios! Ustedes cómo van a comparar ESO con el cuerpo de una mujer”, “Este pobre deber ir al psicólogo, está loco”, “Terrible su aspecto”, fueron algunas críticas.

