Revelan detalles del maltrato que sufre Danna Paola a manos de su novio

Desde hace varios años circula el rumor de que Danna Paola vivió una relación tóxica con su ex Eleazar Gómez, quien hace poco fue condenado por violencia contra la mujer.

Aunque el actor salió de la cárcel tras cumplir su condena y pagar los daños a su ex, las alarmas vuelven a prenderse al revelarse que la cantante está sufriendo abusos con su actual novio Alex Hoyer.

Según la revista TVNotas, una persona cercana aseguró que ella está muy enamorada, por lo que no se da cuenta que él se está aprovechando de ella.

“Muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares, como su papá, don Juanjo, no tienen una buena percepción de él, dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista, dicen que se quiere colgar de su fama”, aseguró la fuente.

Es superceloso e inseguro, pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la CDMX y él en Monterrey, teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación”, agregó.

Además, la persona reveló que Alex controla todo y hasta ya se está involucrando en su carrera, causando molestia en los mánagers de la intérprete.

“Ya empezó a involucrarse en su música, esperemos que eso no le cause un declive a su exitosa carrera, pues la verdad el chico no tiene mucha experiencia para hacer eso… Intervino en la composición y producción de sus nuevos temas, como ‘Mía’ y ‘Kaprichosa’, que casualmente no han sido los mejores”, asegura la persona.