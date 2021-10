Destrozan a Eduardo Verástegui por desconfiar de las vacunas y asegurar que “son del diablo”

Eduardo Verástegui compartió en su cuenta de Twitter el motivo por el que no se ha vacunado ni piensa hacerlo.

El actor aseguró que no se ha vacunado ni piensa hacerlo pues no confía en las personas que están detrás y hace un llamado a “estar alerta” contra el adversario que busca “devorar”.

“No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente”, comentó.

Tras su publicación, los cibernautas criticaron su postura y cuestionaron que puede mal informar a las personas. Además exigieron que al igual que a Paty Navidad, a Verástegui le cierren la cuenta de Twitter por promover no aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

La cerraron temporalmente

En medio de la polémica que desató el también cantante en torno a la vacunación en contra el COVID-19, su cuenta de Twitter habría sido cancelada temporalmente debido a las críticas que recibió y una falta a las normas de la plataforma.

Durante el pasado jueves 8 de octubre el perfil verificado @EVerastegui, propiedad del actor mexicano, fue bloqueado después de la ola de comentarios negativos que recibió.

Mauricio Martínez, actor de El Vato, comentó: “Incitar a tus seguidores a no vacunarse no es libertad de expresión Eduardo Verástegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos”.

Incitar a tus seguidores a no vacunarse NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, @EVerastegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos. 🙏🏼 pic.twitter.com/4aCc7cQVtp — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 8, 2021

“Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto… si denuncio a todos los que me están mandando amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas? Lo estoy analizando…”, comentó Verástegui.

Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto… si denuncio a todos los que me están mandando amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas? Lo estoy analizando… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 8, 2021

