N'Golo Kanté se recupera del Covid y regresa a los entrenos

El centrocampista francés N’Golo Kanté regresó a los entrenamientos con el Chelsea este viernes, luego de haber cumplido una cuarentena de diez días luego de haber dado positivo por covid-19, anunció el club londinense.

“N’Golo Kanté está de regreso al entrenamiento después de su período de aislamiento a causa del Covid”, explicaron los “Blues” en un comunicado.

Según lo informado el club londinense, Kanté entrenado apartado del grupo principal, el objetivo con el centrocampista francés es que trabaje su condición física por medio de ejercicios individuales.

El regreso a los terrenos de juego para el ganador de la pasada Champions League, se espera que sea la jornada de liga posterior al parón de selecciones, ya que, en la semana previa al encuentro de visita ante el Brentford, N’Golo regresará al entrenamiento grupal.

'It was a dream that crashed and I didn't know what to do.' 👔

Tuchel on his player to coach transformation. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 8, 2021