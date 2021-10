YosStop revela cómo es su aspecto físico en la cárcel

El pasado miércoles 30 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que YosStop entró a prisión preventiva.

La joven youtuber fue capturada por la probable comisión del delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad.

Luego casi cuatro meses desde su detención, acusada de pornografía infantil y difamación por el caso de Ainara Suárez, decidió escribir cómo es su aspecto físico en una carta desde penal de Santa Martha Acatitla.

SE QUEDA PRESA

La youtuber @YosStoP se quedará ENCERRADA en la penitenciaría femenil de Santa Martha Acatitla.

La @FiscaliaCDMX aportó pruebas suficientes para q un juez le refrendara la prisión preventiva oficiosa.

Yoseline Hoffman está acusada de PORNOGRAFIA INFANTIL pic.twitter.com/5NkL9ZAmaj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 5, 2021

La misiva la compartió su novio quien realizó una visita este fin de semana.

“¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó. Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu”.

La celebridad mexicana mencionó que dejó de interesarse en esa belleza superficial.

“Pero es interesante desapegarte de tu ‘yo’ físico, es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí. Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo, realmente no es necesario”.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Yoss Hoffman (@justyoss)

¿Qué ha pasado en el caso de la youtuber?

Hace unos meses el abogado de la influencer Eduardo sales mencionó que YosStop podría salir de la cárcel en los primeros días de septiembre; sin embargo, eso ya no sucedió.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Yoss Hoffman (@justyoss)

Hasta el momento se tiene conocimiento que que su proceso legal continúa, pero se mantiene activa en redes sociales gracias a su novio, Gerardo González, quien la visita de manera regular en el penal de Santa Martha Acatitla.

“La vida me trajo aquí con varios propósitos y uno de ellos es darle voz a estas personas, estas historias. Porque entre minoría y minoría terminamos siendo una mayoría que no hemos conocido por vivir inconscientemente”, confesó.