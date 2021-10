Kiki regresa a la escena musical con su sencillo “T”

La carrera musical de José Pablo Soto, “Kiki” su nombre artístico, inició desde pequeño y hasta la fecha ha compartido escenarios con artistas de talla internacional como Manuel Medrano, Joey Montana, Nicky Jam, entre otros.

El guatemalteco se preparó en el Berklee College of Music de Boston tras obtener una beca y hoy en día presenta su nueva música.

“Mi nombre artístico Kiki se creó un par de semanas antes de la cuarentena. Lancé un sencillo con Danny Marín, después de que no hacía música desde hace ratos, y fue así como pensé en un nuevo nombre. Recordé que hace más de 10 años le había dicho a mi mejor amiga que me gustaba el nombre Kiki y al investigarlo me di cuenta que significa mono pequeño, en inglés se usa como una abreviación de cariño para monito. Así nació Kiki”, explica.

Es a partir del confinamiento que Kiki decide empezar a realizar nuevos temas y así cautivar a sus miles de seguidores.

“En mi recorrido musical he explorado múltiples facetas con las cuales he recopilado muchos géneros, por ello mi música es variada, se enfoca en varios estilos desde el jazz hasta la música urbana”, explica Kiki.

Su nuevo lanzamiento es “T” una canción que habla de una ruptura amorosa, de una persona que extraña a la persona que ama y de su arrepentimiento por no haber dado más de si.

