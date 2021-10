Yanet García levanta pasiones al promocionar la edición de Penthouse

Yanet García dio a conocer que será la modelo que aparecerá en la primera portada de la edición mexicana de Penthouse.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró feliz de alcanzar su logro en una de las revistas para adultos más conocidas a nivel internacional.

En su publicación comentó que luchó por lograr sus sueños a pesar de que muchas “personas no creyeron en ella”.

“Estoy muy feliz y emocionada de ser la portada de la primera edición de la Revista @penthousemexico en México”, comentó.

En una especie de carta para la “Yanet del pasado”, la modelo fitness apreció su fuerza y su valentía para lograr romper los estereotipos.

“Hoy le digo a esa Yanet del pasado que si se puede, que me siento orgullosa de que no haya parado de luchar por sus sueños a pesar de que tantas personas no creyeron en ella, a pesar de que tantas puertas se le cerraron y casi se rendía. Hoy le digo que esto apenas comienza y que todo el trabajo externo pero sobre todo interno tan profundo ha valido la pena”, agregó.

“Es importante creer en ti mismo con todas tus fuerzas y ser valiente para ir por eso que tu corazón anhela sin importar lo que digan o piensen los demás. Solo tú sabes quien eres, no permitas que nada ni nadie te defina. He sido fuerte y me he atrevido a romper con los estereotipos. Una mujer no necesita desnudarse para ser sensual, una mujer puede ser todo lo que ella quiera, no hay límites. En esta edición les abro mi corazón y les platico todo sobre mis próximos proyectos en el cine, mi preparación como Health Coach y mi nueva vida en New York. Recuerda que todo lo puedes lograr cuando pones tu corazón y dedicación en todo lo qué haces. ✨ GRACIAS A TODO EL EQUIPO POR HACER POSIBLE ESTO”, mencionó.

“Una mujer no necesita desnudarse para ser sensual? Ajá y entonces por qué sales casi sin ropa”, “Como que esa frase se le ve muy mal, porque ella en todos lados anda posando en paños menores”, “Luces hermosa siempre”, “Te dejaron por quitarte la ropa pero estás logrando tus sueños”, “Yo ya no hubiera seguido con lo mismo y me dedico a otra cosa por tal de quedarme con el novio que tenías”, “Luces súper sexy siempre”, “Te ves magnífica”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

