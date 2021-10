Los hallazgos de la comisión que investigó la pandemia en Brasil

El Senado brasileño instaló en abril una comisión para investigar posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia de coronavirus, que dejó más 600 mil muertos en el país.

En cinco meses, los legisladores convocaron a decenas de testigos y revelaron una serie de fallas en los bastidores de la gestión de la emergencia sanitaria que podrían acarrear consecuencias penales y políticas para el presidente y otros miembros del gobierno.

– Cerca de 9 meses de auxílio emergencial equivaleu a 15 anos de bolsa família e a descoberta de milhões de pessoas ‘invisíveis’, as quais serão incluídas em programas de renda e emprego com a breve aprovação do Programa Renda Brasil pelo Congresso Nacional.

