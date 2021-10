Linchan a asesino en serie de niños; lo llamaban “vampiro sediento de sangre”

Un hombre identificado como Masten Wanjala, asesino en serie de niños y calificado de “vampiro sediento de sangre”, fue linchado en la localidad de Bungoma, en el oeste de Kenia, tras haber escapado de las autoridades dos días antes, indicaron fuentes oficiales.

Wanjala había sido detenido el pasado 14 de julio, tras la desaparición de dos niños. En una escalofriante confesión, admitió haber matado a al menos diez menores en un período de cinco años, y aseguró que en algunos casos incluso succionaba “la sangre de sus venas antes de ejecutarlos”, según relató entonces la Dirección de investigaciones criminales (DCI).

On July 14, 2021, DCI Special Service agents and Homicide detectives arrested Masten Wanjala, a serial killer who was behind the cold blooded murders of at least ten innocent children. https://t.co/jR7wVCERay

El asesino, de 20 años, debía ser juzgado el pasado 13 de octubre por el asesinato a sangre fría de dos niños, de 12 y 13 años respectivamente, cuando los responsables policiales constataron que este había desaparecido de su celda.

Pero solo dos días después fue capturado por una muchedumbre, tras haber sido identificado por niños en su localidad de origen, Bungoma, a mas de 400 kilómetros de distancia de la comisaría de policía de la que escapó.

“Era originario de esta región, y fue reconocido por los niños, que avisaron y la información se extendió, por lo que los aldeanos lo persiguieron” dijo un responsable local, Bonface Ndiema, citado por la AFP.

La policía confirmó el lichamiento. El DCI indicó que “se determinó que el sospechoso comparezca ante la justicia” y rechazó la prevalencia de “la ley de la jungla, tal como la aplicaron los furiosos aldeanos”.

Al mismo tiempo, la entidad expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del asesino keniano.

“Nuestros pensamientos están con las familias de quienes perdieron a sus hijos inocentes en manos del sospechoso”, indicaron los responsables policiales, citados por el portal RT.

Our thoughts are with the families of those who lost their innocent children in the hands of the suspect.

We reiterate our commitment to ensuring that we continue to serve with Dedication, Care & Integrity

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) October 15, 2021