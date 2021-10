Sara Curruchich es seleccionada por Fundación Ford para programa de líderes emergentes

Además de la famosa cantante, otros guatemaltecos también fueron seleccionados para el programa de becas Ford Global Fellowship.

Sara Curruchich es una de las guatemaltecas elegidas por la Fundación Ford para su programa de becas (fellows) Ford Global Fellowship.

Este programa busca apoyar a 240 líderes que promueven la justicia social en todo el mundo y avanzan en soluciones innovadoras para combatir la desigualdad. La iniciativa duplicó en 2021 su número de beneficiarios con $50 millones de dólares.

La Fundación Ford anunció hoy desde su sede principal en Nueva York que amplía el programa Ford Global Fellowship con 48 nuevos seleccionados, duplicando el número de beneficiarios estimados para 2021. Esto con la finalidad de brindar a más líderes el apoyo fundamental que necesitan ahora frente a la pandemia.

Este es el programa insignia de becas (fellows) globales de la Fundación que identifica, conecta y apoya a la próxima generación de líderes que promueven la justicia social en todo el mundo que están avanzando en soluciones innovadoras para resolver las desigualdades históricas exacerbadas por la pandemia.

Ford Global Fellowship destinará $50 millones de dólares a construir una red sólida de 240 líderes emergentes durante diez años y busca generar un poderoso conjunto de relaciones y recursos que crean un efecto multiplicador en el trabajo para combatir la desigualdad a nivel de sistemas y a nivel mundial.

Los beneficiarios trabajan alrededor del mundo en países como: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Kenia, Sudáfrica, Sierra Leona, Nigeria, Indonesia, entre otros. Las becas proporcionarán a estos líderes emergentes las herramientas, las redes y la solidaridad que necesitan para trabajar mejor y de manera sostenible a largo plazo.

“Estamos ampliando los Ford Global Fellows más rápido porque este momento de crisis requiere compromisos más audaces para crear un futuro más justo y equitativo. Las personas más cercanas a la injusticia están dando un paso adelante y dando a conocer soluciones a los desafíos locales impulsados por las estructuras globales de desigualdad. Más que nunca, estos líderes emergentes de todo el mundo se necesitan mutuamente para fortalecer y acelerar sus ideas. Nuestro objetivo es apoyar a los beneficiarios a medida que construyen redes de trabajo e instituciones duraderas”, mencionó Adria Goodson, directora del programa Ford Global Fellowship.

“El progreso no es posible sin líderes que tengan la audacia de imaginar un futuro más brillante y guiarnos hacia esa visión. Ante esta pandemia, necesitamos líderes que estén profundamente conscientes de los sistemas y estructuras en juego y busquen soluciones desde diferentes personas, lugares y culturas. Necesitamos líderes que hagan crecer las ideas y que hagan que las instituciones funcionen. La Fundación Ford se enorgullece de trabajar junto con los seleccionados para construir una comunidad global poderosa con una visión compartida”, agregó Hilary Pennington, vicepresidenta Ejecutiva de programas de Ford.

Sara Curruchich fue una de las seleccionadas por este programa Ford Global Fellowship.

“Un gran honor y alegría ser seleccionada para formar parte de la comunidad Ford Global Fellows 2021. Aprender de grandes líderes para contribuir a combatir y frenar desigualdades desde diferentes espacios es el querer y anhelo de esta comunidad Matyox #TejerComunidad”, comentó la artista en sus redes sociales.

Además de Curruchich, también fue elegida Andrea Ixchíu de Totonicapán. Es una defensora de Derechos Humanos y Comunicadora Comunitaria que se dedica a promover los derechos de las mujeres indígenas en nuestro país.

Gabriel Wer, director del Instituto 25A, integrante y uno de los fundadores del colectivo #JusticiaYa, también fue seleccionado; así como el periodista Álvaro Montengro, uno de los guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa.

So proud to have @SaraCurruchich @coromboncote @wergabriel @Andreakomio and Wendy Morales as fellows from Guatemala and El Salvador!!

— Ximena Andion Ibañez (@ximena_andion) October 19, 2021