“Pasó una situación fea que afectó al grupo”, dice Antonio Morales

Tres días después de haber sido dado de baja de Xelajú MC, el técnico guatemalteco, Antonio Morales, confesó que hubo problemas en el plantel de jugadores que quebraron al equipo.

Morales reveló que durante la gira que sostuvieron los Superchivos en Estados Unidos, hubo un problema con un jugador y que la junta directiva no respetó el acuerdo que hubo entre el resto del equipo, lo que les pasó “factura”. Esto dijo en entrevista con el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”.

¿Cuál es su sentir tras dejar Xelajú MC?

Me voy contento y tranquilo. En las 3 ocasiones que tomé al equipo salimos bien, en la primera ocasión metimos al equipo a semifinales, cuando hacía tiempo que no clasificaba. En la segunda lo sacamos de la zona de descenso, y en esta tuvimos resultados que no nos gustaron y lo dejamos en el sexto lugar, con posibilidades de seguir metido en la zona de arriba. Aprovechaos bien la oportunidades, la decisión que se toman ya no están en nuestras manos.

¿Qué le pasó al equipo, en qué se pudo equivocar?

Pasaron diferentes circunstancias, además no somos perfectos, cometemos errores. Pero pasó una situación fea que afectó al grupo, cosas que uno no está para ventilar, aunque sea un secreto a voces. En Estados Unidos pasó una situación y terminó quebrando al grupo, éramos unidos, pero las decisiones que se tomaron no fueron las más sabias y terminó afectando. (Morales no quiso revelar el nombre del jugador).

¿Habló con la administración sobre este problema?

Sí, los dirigentes estaban de testigos en la situación y al final, ellos tomaron las decisiones que al final pasaron factura, no fueron las adecuadas. Lo platicamos y al final todo se resolvió de otra manera y afecto a todo el equipo.

¿Se arrepiente de haber llevado a alguno de los jugadores a Xelajú?

No, no me voy a escudar con los jugadores, aportaron lo que pudieron, algunos no anduvieron el nivel que se esperaba, pero no les voy a echar culpa. El lugar en el que está el equipo no es malo para la inversión que se hace. No me escudo en los jugadores. Estoy agradecido con ellos.

¿El problema fue de algún jugador?

El problema fue entre jugadores y la dirigencia tomó la decisión de no respetar lo que los jugadores habían hablado. Fue un quebrantamiento total y al final no estaba en manos de nosotros solucionarlo. Cuando regresamos de allá (Estados Unidos) al equipo le costó mucho, bajamos del quinto lugar y la primera decisión que se tomó fue darme las gracias.

¿Le sorprendió la decisión de la dirigencia?

No me sorprende porque al técnico nacional no tienen tanta paciencia.

¿Le hicieron “la camita”?

No puedo decir que me hicieron “la camita”. Es como cuando un hijo se porta mal y el papá intenta corregir, pero la mamá consciente al hijo, ¿cómo se pueden sentir los demás? Así pasó aquí, además las lesiones complicaron todo.

¿Los problemas se solucionaron con su salida?

Los problemas se quedaron, no sé como lo van a resolver, allá ellos. Fue un “hijo” mal portado, pero acarreó muchas cosas.

¿Ve a Xela para cosas importantes?

Sí se logra sanar esta situación, sí. Estábamos entre los primeros tres. El equipo puede y entrando a la liguilla no hay favoritos. Xela tiene jugadores de mucha experiencia, si se sanan esas situaciones el equipo puede dar batalla para pelear por algo importante.

¿Ya llegó a un acuerdo con la dirigencia?

No he finiquitado la situación económica, no nos hemos puesto de acuerdo. Ellos ofrecen algo y yo quiero otra cosa. Son cosas que a veces uno no entiende, contratan a alguien más y lo traen y no acceden a lo que uno quiere, que no es mucho.