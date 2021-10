Conte y Zidane fuertes candidatos para sustituir a Solskjaer en el Manchester United

Tras la humillación histórica de la derrota 5 a 0 en casa ante el Liverpool, la situación del entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United parece pender de un hilo, pese a que en julio renovó su contrato hasta 2024.

Desde su designación en diciembre de 2018, los ‘Red Devils’, donde fue en su día un jugador esencial durante más de una década, no han ganado ningún trofeo. Han podido terminar, eso sí, en el podio de la Premier League en las dos últimas temporadas, pero en la actual campaña la situación se ha complicado al perder tres de sus cuatro últimos partidos ligueros.

Eso ha hecho que empiecen a circular varios nombres sobre entrenadores que podrían sucederle en caso de que Solskjaer abandone sus funciones próximamente.

Ole is setting his sights on United's next three games in a bid to fight back.#MUFC

