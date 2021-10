Ancelotti lamenta los ataques e insultos a Ronald Koeman en las afueras del Camp Nou

El Real Madrid se impuso 1-2 en el Clásico ante el FC Barcelona el pasado domingo. El equipo de Ancelotti superó a los dirigidos por Ronald Koeman y el técnico holandés tuvo que aguantar como su afición le abucheaba a la salida del estadio, con diversos altercados en contra de su auto. En rueda de prensa ha reconocido que el técnico del Real Madrid le ha mandado su apoyo.

“Ancelotti como entrenador experimentado sabe perfectamente llevar esta función. Es verdad que hemos hablado sobre esto y me ha dado ánimo. Él ha estado en equipos grandes y cuando las cosas no van como tú esperas hay más presión que en otros sitios”, señaló Koeman en rueda de prensa este martes.

🗣️ Koeman y el mensaje de ánimo de Ancelotti en el Clásico 📡 Sigue la rueda de prensa del técnico del Barça, en directo https://t.co/XDzyerfckm pic.twitter.com/3GNSJYmwzT — MARCA (@marca) October 26, 2021

Ancelotti respalda a Ronald Koeman

El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti compareció ante los medios este martes en vísperas del juego ante el Osasuna de este miércoles por la jornada 11 de La Liga española.

Ancelotti lamentó la actitud de algunos aficionados del FC Barcelona en las afueras del Camp Nou donde increparon a Ronald Koeman pidiendo su salida e insultándolo mientras se movilizaba en su auto con su esposa.

“Me sentí molesto, es algo por lo que no debe pasar. No se debe tolerar la mala educación. Es un problema social, no del fútbol. Es una falta de respeto hacia la persona, no hacia el técnico“, afirmó el técnico italiano.

SEÑAL TV 📡 Ancelotti, contundente sobre el incidente de Koeman a la salida del Camp Nou: "Es una persona que trabaja como entrenador, y cuando se falta el respeto a una persona significa que la sociedad tiene un problema"https://t.co/b6lAeZtTZ4 pic.twitter.com/uOlHw1wIxf — MARCA (@marca) October 26, 2021

El Barcelona indicó que tomarás las medidas de seguridad y disciplinarias para que no se vuelva a repetir el lamentable episodio del domingo tras la derrota de los blaugranas (1-2) ante el Real Madrid.

“El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables”, indicó el club blaugrana.

El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2021