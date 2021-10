Alec Baldwin le dice adiós a la actuación para buscar ayuda psicológica

Hace una semana, Alec Baldwin recibió un arma de utilería sin saber que estaba cargada y accidentalmente disparó al director del filme y a la directora de fotografía.

El incidente conmocionó a Hollywood, pues este sucedió en el rodaje de la película Rust, la cual por ahora suspendió su producción.

Tras el disparo del actor, Joel Souza quedó herido, mientras que Halyna Hutchins lamentablemente falleció casi en el acto.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

