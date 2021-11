Letitia Wright sufre accidente y suspenden rodaje de “Black Panther: Wakanda Forever”

La secuela de Black Panther está rodeada de misterios, uno de ellos es que se desconoce quién ocupará el lugar del protagonista tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020.

Los rumores apuntan a que Shuri (Letitia Wright) será la nueva Black Panther, pero no está confirmado. Lo que sí fue confirmado por The Hollywood Reporter es que el rodaje de la cinta fue suspendido temporalmente por un accidente de la actriz en el set.

El medio dio a conocer este viernes que debido a una “severa lesión” ocurrida en agosto, en una locación en Boston, se habían estado filmando escenas que no requirieran de la participación de Wright.

Tras finalizar todo lo que podían filmar en Atlanta con la actriz ausente, se vieron obligados a suspender la producción y la reanudarán hasta principios de 2022.

Ha generado polémica

Letitia Wright ha dado mucho de qué hablar debido a que en algún momento hizo publicaciones que apoyaban a los antivacunas.

Rumores recientes decían que difundir información falsa sobre el Covid-19 también le había traído problemas en el set, aunque luego ella lo negó.

“Black Panther: Wakanda Forever” es la tercera película del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrenará en 2022, precedida por Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder.

