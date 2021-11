Xavi: “La intención es jugar bien. A partir de ahí, obtener resultados”

Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona, este lunes en el Camp Nou ante unos 10 mil aficionados ilusionados con que el regreso al club de la leyenda azulgrana sirva para reflotar al equipo.

El histórico centrocampista saltó al césped que tan bien conoce al grito de “¡Xavi, Xavi!”, antes de firmar su contrato junto a su familia y al presidente del Barcelona Joan Laporta.

Xavi dirigirá su primer entrenamiento este martes, con un plantel plagado de bajas por lesión y sin internacionales, de viaje con sus respectivas selecciones.

Primera rueda de prensa de Xavi Hernández

Un día histórico para el barcelonismo. Xavi Hernández toma las riendas del primer equipo. Uno de los mejores jugadores de la historia del Barça toma el relevo del interino Sergi Barjuan y de Ronald Koeman como tercer entrenador de la temporada.

Las expectativas en Xavi son altas, si bien llega en un momento muy complicado, el más difícil en lo deportivo y en lo económico de los últimos tiempos. El fútbol que promulga Xavi va en consonancia con el ADN del club, la filosofía Cruyff y Guardiola, por lo que el barcelonismo sueña con un nuevo resurgir de su equipo.

“Muchos recuerdos buenos de mi etapa como jugador. Agradezco el recibimiento de la afición. No les podemos fallar. Se me ha puesto la piel de gallina. Que por ilusión y actitud no quede. Después veremos los resultados”, afirmó el nuevo técnico blaugrana.

Sobre la filosofía de juego…

“Exigencia, normativa, trabajo un grupo, entrenar a tope. Intentar convencer a los jugadores que esta es la mejor manera para llegar a los resultados, que es por lo que se nos medirá. La intención es jugar bien. A partir de ahí, obtener resultados”

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden”

¿Por qué no llegó antes al Barcelona?

“Las dos primeras veces que vino el Barcelona, no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como futbolístico. Yo también creía que era pronto. Luego, con elecciones por medio, no nos pareció el momento idóneo”.

“Ahora, con Joan, tengo muy buena relación. Creo que es el mejor presidente que ha tenido este club. Me llamó y no tuve ninguna duda. Eran más dudas familiares. En Catar hemos vivido muy bien y tenemos dos críos pequeños. Sé que Joan es un tío que va de cara, que habla claro. Veo que la Junta mira por el club”.

Los veteranos del club…

“El plan es el mismo que para todos los jugadores. Todos parten de cero. Son estos, precisamente, a los que conozco, a los que apretaré más. Quiero que lideren el vestuario y son muy importantes porque han vivido muchas situaciones. Sé sus virtudes y defectos. No tengo ningún problema. Lo considero una ventaja. Precisamente son los capitanes. Serán uno más. Ninguno parte con ventaja”

Los jóvenes…

“Son muy jóvenes. Nico, Gavi… es difícil de entender que den este rendimiento con esta edad. Hay que ayudarles a que rindan en cada partidos. Cada encuentro es un examen final”.

“Yo vengo a ayudarles a rendir, a que sean felices. Contamos con todos. No apartamos a nadie. Queremos verlos a todos y que rindan en los entrenamientos”.