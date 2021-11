Rob Kardashian sorprende a todos con su drástica pérdida de peso

Durante varios años, Rob Kardashian tuvo una participación activa en el reality que catapultó la imagen de todas sus hermanas, Keeping Up With Tha Kardashians; sin embargo, cuando las polémicas empezaron a afectarlo todo cambió.

El único varón del clan se mantuvo en el reality durante un largo periodo e, incluso inició un show propio para relatar su vida con la madre de su hija, Blac Chyna.

Cuando empezó a tener fuertes problemas con Chyna debido a supuestas infidelidades, la vida se complicó y decidió alejarse del ojo público.

Tras estos conflictos, el famoso subió de peso y empezó a preocupar a su familia.

“Lo más importante en mi vida para mí son mis hijos”, dijo Kris Jenner en un episodio del reality. “Siempre fue alguien muy atlético y ganó más de 100 libras. No hablo mucho sobre eso, porque es muy molesto para él. No quiere participar. No sale de la casa… está muy deprimido”.