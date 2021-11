¡Insólito! Cantante orina en la cara de un fan durante concierto

Los asistentes al Festival Welcome to Rockville quedaron en shock cuando la cantante Sophia Urista orinara sobre un fan durante su show.

La vocalista y líder de la banda de covers Brass Against estaba interpretando una versión de ‘Wake Up’ de Rage Against the Machine cuando ocurrió el incidente.

Después de invitar a un fan al escenario, Urista le indicó que se acostara. Luego procedió a bajarse los pantalones y aparentemente orinó en su cara, mientras seguía interpretando la canción.

Los que asistieron al show en Daytona Beach, Florida, y las personas que vieron las grabaciones en línea calificaron el momento de “repugnante”.

Luego de eso, la agrupación con sede en Nueva York se disculpó por el acto y dijo que la artista se “dejó llevar”.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021