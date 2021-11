Esta prueba confirmaría que Selena Gomez sí está saliendo con Chris Evans

Desde hace semanas comenzó el rumor que vincula a Selena Gomez con Chris Evans, quienes no han dado declaraciones al respecto para confirmar o desmentir la información, pero ahora dejaron escapar un detalle revelador.

Los fans de los artistas interpretaron este ‘desliz’ como una muestra de que la relación entre los famosos estaría más avanzada de lo que se cree, mientras que otros afirman que solo son teorías conspirativas.

Sin embargo, un detalle que circula en las redes revelaría que en efecto, la cantante y el actor están saliendo desde hace tiempo.

Todo inició gracias a un video en TikTok de Taylor Swift, una de las mejores amigas de la ex actriz de Disney.

En la grabación aparece en primer plano la intérprete de All too well y luego enseña a Gomez, sentada justo al lado.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue el suéter que lució la bella rubia, que es idéntico a uno que lució tiempo atrás el protagonista de Capitán América y que incluso apareció con él en un filme.

¿Enamorada la cantante?

De acuerdo con Quién, el jersey de punto blanco es casi idéntico al que Chris luce en la película Puñales por la espalda, algo que no pasó desapercibido y se volvió viral.

Los seguidores del protagonista de “Capitán América” recuerdan esta prenda en específico porque tiempo atrás fue muy comentado en redes sociales que sin importar lo que él llevara puesto, siempre iba a lucir sexy, a propósito de una de sus fotografías.

De momento estas son solo teorías que manejan los fans emocionados por este posible romance que inició, al menos según las especulaciones, después que la actriz asistió como invitada al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen en agosto.

Selena Gomez y Chris Evans El suéter creó polémica por el gran parecido que tiene con el del actor.- TikTok.

Ahí, Selena Gomez dijo de Chris Evans que era su amor platónico. “Ahora que estás soltera, ¿quién es tu ‘Hollywood crush’ número uno?”, le preguntaron. “Chris Evans, ¿no es lindo? Es muy lindo”, reveló.