Consideran que resolución de CSJ sobre diputado Dávila tiene “alto contenido político”

Ayer se confirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, resolvió retirarle la inmunidad al diputado Aldo Dávila, en seguimiento a un proceso de antejuicio iniciado en su contra.

El legislador es señalado de agredir a un agente de la Policía Nacional Civil en el marco de una protesta realizada en cercanías del Congreso en 2020.

El tema fue abordado este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Se contó con la participación de los exmagistrados de la referida Corte, Luis Fernández Molina y Yolanda Pérez Ruiz.

A criterio de Pérez, genera suspicacia el hecho que de 2014 o 2015 hay muchísimos antejuicios que están “en el congelador” y son indudablemente muchísimo más trascendentes para la sociedad, pero siguen sin resolverse.

La profesional agregó que no es que la supuesta agresión contra un agente de la autoridad no sea importante, por supuesto que sí, pero los casos de corrupción van muchísimo más allá que la agresión personal.

“Entonces esto sí genera muchísimas suspicacias, más allá del motivo o supuesto delito que genera la solicitud de antejuicio”, opinó.

#EUNacionales Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de la CSJ: "Esto genera muchísimas suspicacias, más allá del delito que genera la solicitud de antejuicio" pic.twitter.com/fLd7EwwW6J — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 18, 2021

Fernández coincidió en el hecho de que llama la atención este caso porque Dávila ha sido muy destacado por ser crítico de distintas autoridades y uno de las legisladores con más seguimiento de la población.

“Tampoco se puede aceptar una violación en el sentido del irrespeto a la autoridad, pero hay algunos aspectos que no están bien matizados”, dijo.

De igual forma, aclaró que queda pendiente de establecer si realmente se le retiró o no la inmunidad, tomando en cuenta que no se supo que se asignara un juez pesquisidor contra Dávila.

A esto se suma que, según una publicación de la CSJ, en reunión del 10 de noviembre se abordó el expediente para conocer si ha lugar o no, de avanzar el proceso, debió entonces procederse a designar al pesquisidor.

Otro aspecto que señaló el exmagistrado es que sea la Fiscalía de Delitos Administrativos la que esté encargada del expediente relacionado con Dávila.

También mencionó que llama la atención que se le atribuya el delito de abuso de autoridad, porque el día de los hechos no actuó como autoridad per se, sino como un ciudadano que le grita a los policías, no es que les dé una orden como diputado.

A criterio del entrevistado, se ve más delito de agresión o injuria que un delito puramente administrativo.

#EUNacionales El legislador Aldo Dávila brindó una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre la decisión de la CSJ de retirarle la inmunidad.https://t.co/llOwrLoTm8 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 18, 2021

Decisión contra Dávila es política y busca advertir

Pérez Ruiz agregó que lo trascendente es que sea contra un personaje de alto perfil, lo que hace pensar que el retiro de inmunidad se debe a lo crítico que ha sido el diputado.

“No importa si nos cae bien o mal y si nos gusta o disgusta, sino el hecho de que es un hombre crítico hacia el presidente Giammattei, el gobierno y aún los mismos diputados a quienes según medios de comunicación, él ha puesto en evidencia”, señaló.

Por su parte, Fernández Molina consideró que el fallo de la CSJ tiene un alto contenido político, porque pudo haber pasado desapercibida y pudo haberse quedado como está, pues hay muchos antejuicios pendientes, pero cuestionó por qué hubo que resaltarlo y sacarlo a luz.

Agregó que lo ocurrido con Dávila, ya sea que avance o no el caso en su contra, pareciera ser un mensaje dirigido a todo aquel que se salga del sistema, pues se les dice que hay forma de condicionarlos.

“(Al antejuicio) no le veo materia, aunque sí hubo un empujón. Pero no hay nada que investigar, solo revisar los videos, es cuestión de criterio, ver el empujón y analizar qué delito”, puntualizó.

#EUNacionales Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ: "A todo aquel que sale del sistema, hay formas de condicionarlo (…) para mí, no cabe el delito de abuso de autoridad; está mal encajado" pic.twitter.com/UsGR96Nbfb — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 18, 2021

Para la exmagistrada, lo ocurrido es una mancha más al tigre que demuestra que la ilegitimidad persiste en el país.

“Simplemente están haciendo lo que hacen todos los regímenes totalitarios (de decir) si ustedes se salen de la línea esto les puede pasar. Es una situación histórica cuando se trata de regímenes totalitarios y en Guatemala ya se vivió en múltiples ocasiones”, concluyó.