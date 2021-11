VIDEO. “Son partidos que todos queremos jugar”, dice Nelso García sobre el Clásico

Este sábado se disputará una nueva edición del Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones, el estadio El Trébol volverá a abrir sus puertas para el ingreso de la afición.

En el último Clásico que se celebró en dicho recinto deportivo el triunfo se lo llevaron los cremas (0-1) con un solitario gol de Nicolás Royón en el último minuto del partido.

Comunicaciones tiene seis victorias al hilo ante los rojos y este fin de semana buscarán extender su racha, el último triunfo de Municipal ante los albos se dio el 19 de diciembre de 2019, en la semifinales de ida del Torneo Apertura, los rojos se llevaron el triunfo 0-1 con gol de Alejandro Díaz.

#Clásico316 | El partido se disputará este sábado en el estadio El Trébol con la presencia de afición roja.https://t.co/WU2CZ6bzgK — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 18, 2021

Nelso García habla sobre El Clásico

Nelso Iván García se formó en la categorías inferiores de Comunicaciones, el delantero habló sobre lo que significa para los cremas el partido ante Municipal de este fin de semana.

“Estoy muy motivado por lo que hemos logrado como grupo, estamos motivados para este juego. El Clásico es un partido especial, pero tenemos las armas y argumentos para encarar al rival”, afirmó el delantero de Comunicaciones.

García, aseguró que, el triunfo ante Santa Lucía fue una inyección de motivación para el duelo de este fin de semana, los albos se llevaron el triunfo 6-1 ante los lucianos el domingo pasado, Nelso anotó uno de los seis goles.

“Fue un buen resultado, creo que ya nos merecíamos ganar un partido así, porque hemos venido haciendo las cosas bien. En lo personal se me vuelve a abrir la portería y eso me da un plus para poder encarar el clásico y jugarlo, estoy más que motivado”.afirmó.

Sobre lo que signífica el Clásico para un canterano crema, Nelso afirmó lo siguiente: “Es una oportunidad linda porque son partidos que todos queremos jugar, sabemos del compromiso que tenemos que tener durante estos partidos”.

“El éxito radica en disfrutar cada momento, hacer bien las cosas, no dar un balón por perdido, afrontar los retos que vengan y hacerlo todo de la mejor manera”, destacó el atacante crema.

Asimismo, García dijo sentirse orgulloso de portar los colores de Comunicaciones, aseguró que “siente amor por la camisola” y que es ima motivación para hacer bien las cosas.

“Siento amor al sudar esta camisola, portar estos colores, que desde pequeño he querido portar, eso es amor por el equipo, tengo ganas de triunfar acá”, concluyó.

#Clásico316 | Los cremas han ganado los últimos seis clásicos ante Municipal, ¿podrán los rojos acabar con esa mala racha ante su afición este sábado?https://t.co/80lsIjEZBG — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 18, 2021