Xavi: “Este positivismo que se ha generado debemos devolverlo con un buen resultado”

Xavi Hernández ha realizado este viernes, en la Ciudad Deportiva, su primera rueda de prensa previa a su primer partido como entrenador del FC Barcelona.

El nuevo técnico blaugrana ha mostrado optimismo y satisfacción por lo que se ha encontrado dentro del vestuario, con un equipo que tiene ganas de mejorar, que tiene una actitud muy buena y que es capaz de darle la vuelta a la situación.

El primer paso del Barcelona de Xavi Hernández será nada más y nada menos que contra el Espanyol, en un derbi al que el entrenador blaugrana le guarda mucho cariño.

📍 Camp Nou

🤝 Xavi Hernández & Vicente Moreno 👕 #BarçaEspanyol

Xavi con la mira puesta en el Derbi

Una primera prueba que sabe que no será fácil, frente a un Espanyol: “que es un gran equipo y que está bien trabajado”. “Es solidario, capaz de salir rápido. En estrategia es también peligroso y está bien físicamente. Será un partido complicado, con tensión y ritmo, pero estamos preparados para competir bien”.

Xavi Hernández ha añadido: “El derbi siempre es especial, sobre todo para los de casa. Es una motivación extra y ganar un derbi te hace salir reforzado”.

Además, Xavi ha hablado de nombres propios, de la importancia de la afición o de estas primeras semanas de trabajo.

Más derbis disputados ✅

Xavi 🆚 Espanyol nos deja goles como este

“Estoy aquí para tomar decisiones. Lo daré todo para que las cosas salgan bien. No es un tema sólo profesional, sino también sentimental. Soy culé de toda la vida y quiero que esto funcione. Quiero transmitir que debemos dar más del 100% y no podemos fallar a nuestra gente. Al menos los valores de la actitud, el esfuerzo o el respeto. El público debe sentirse orgulloso incluso cuando no ganamos” , aportó Xavi Hernández en conferencia de prensa.

“El talento de la plantilla me ha gustado mucho. Haces cualquier tarea de presión alta, posesión, control y el talento se nota; lo cogen bastante rápido. La intensidad nos ha sorprendido, las ganas de hacerlo bien. Hemos hablado con ellos individualmente, colectivamente, y les hemos dado “la brasa”, pero creo que es necesario para empezar a competir ya mañana”, concluyó Xavi, que ya piensa en el Derbi de este sábado ante el Espanyol.

🔊 Xavi: "Somos el Barça y tenemos que dar más del 100%"