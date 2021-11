Definidas las llaves de repechaje para el Mundial de Catar 2022

Este 26 de noviembre desde su sede en Zúrich, Suiza, la FIFA llevó a cabo el sorteo del repechaje hacia el Mundial de Catar 2022 con la presencia de cinco confederaciones internacionales: UEFA, Conmebol, Concacaf, AFC (Asia) y OFC (Oceanía).

Cabe recordar que mediante el repechaje o repesca, la FIFA otorga los últimos cupos internacionales que se disputan entre las confederaciones de Conmebol, Concacaf, AFC y OFC. Así, este viernes se conocieron las llaves. Por aparte, la UEFA celebró su sorteo donde las selecciones de la propia confederación se enfrentarán en sus respectivas llaves de repesca.

La Copa del Mundo de Catar tendrá el mismo formato que en los años anteriores, en donde 32 selecciones entrarán a la fase final, 4 de Asia, 5 de África, 4 (y un repechaje) de Concacaf, 4 (y un repechaje) de Conmebol, 1 de Oceanía y 13 de Europa.

UEFA:

Semifinales de los play-offs : jueves 24 de marzo de 2022

Finales de los play-offs : martes 29 de marzo de 2022 La UEFA confirmará los horarios de inicio después del sorteo.

