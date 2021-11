Episodio de Futurama es tendencia tras predecir variante Ómicron

Los Simpson no son la única serie animada que suele hacer escalofriantes predicciones que terminan siendo ciertas, ahora se le une Futurama, también de cadena FOX.

La serie anticipó algo inaudito pues ellos adelantaron que la variante Ómicron de Covid-19 terminaría con la humanidad.

Aunque está variante aún no ha tenido repercusiones de gran magnitud en el planeta, si se sigue expandiendo a un ritmo acelerado quizá la predicción se haga realidad, pues este ‘virus’ ya buscó acabar con la vida del planeta Tierra.

El 7 de noviembre de 1999, salió a la luz un episodio de Futurama titulado “Cuando los aliens atacan”, mismo donde se menciona al Ómicron aunque no como una enfermedad o virus, sino que son una raza alienígena.

La predicción y similitud de hoy en día recae en que en aquel capítulo de la serie la humanidad tiene que lidiar con los pobladores de Ómicron Persei 8, aliens que quieren exterminar a los humanos por una simple razón: dejaron de transmitir una serie.

Cuando la Organización Mundial de la Salud decidió bautizar a la variante B.1.1.529 como Ómicron, los usuarios no pudieron evitar ligar ambas cosas. En redes sociales hubo muchos comentarios al respecto, donde a todos les pareció curioso.

La nueva variante sigue extendiéndose por el mundo tras 13 casos detectados en Países Bajos, y llevó a Israel a cerrar sus fronteras a los ciudadanos extranjeros.

Según primera “imagen” de la nueva cepa, realizada y publicada por el hospital Bambinio Gesù de Roma, ómicron presenta muchas más mutaciones que la variante delta, aunque eso “no quiere decir automáticamente que esas variaciones sean más peligrosas”, precisaron los investigadores.

Identificada en Sudáfrica el jueves, muchos países reaccionaron cerrando sus fronteras con las naciones del sur de África.

LIVE: Opening of the #WHASpecial with @DrTedros https://t.co/o1Xc5973Qk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 29, 2021