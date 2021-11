Lista del posible ganador del Balón de Oro se filtra en las redes

Un escándalo ha puesto de cabeza a los organizadores del Balón de Oro, pues un medio español publicó una lista del ganador antes de la oficialización del premio.

En la nómina el ganador de la distinción individual más importante del fútbol sería Robert Lewandowski, el goleador polaco del Bayern Múnich, quien dejaría en la segunda ubicación al astro argentino Lionel Messi.

Además, la nómina ubica a la estrella del Real Madrid, Karim Benzema, en el tercer escalón y a Cristiano Ronaldo en la novena posición.

Ranked at the 25th place for the 2021 #ballondor ⤵️@PhilFoden 🏴@ManCity pic.twitter.com/ZV0bTXnxqH

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021