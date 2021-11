¡Llegó el séptimo! Lionel Messi conquista el Balón de Oro 2021

La gala del Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador del fútbol del mundo, se celebró este lunes 29 de noviembre, premio que otorga la revista ‘France Football’ desde 1956. El emplazamiento escogido fue, una vez más, el Théatre du Chatelet (Paris, Francia). Allí, como viene siendo costumbre, se reconoció la labor del jugador más destacado del año a través de una votación en la que, recordemos, solo participan periodistas.

De los últimos años, recordando que en 2020 no se entregó el galardón por culpa de la pandemia mundial de covid, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los nombres que más se repiten. Desde 2008, todos los premios los han ganado ellos (Lionel Messi y Cristiano Ronaldo), salvo uno: Luka Modric se impuso a ambos en 2018 tras una grandísima temporada.

El galardón más prestigioso a nivel individual del fútbol tiene un precio más emocional que económico. Finales de año no solo representa las fiestas decembrinas. En el fútbol es la época más esperada por los jugadores ya que se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro.

Desde 1956 a la fecha, la revista francesa otorga un balón dorado sobre piedras brillantes al mejor jugador del año. Su diseño está basado en dos placas de latón, un material similar a la cera y un bloque de pirita.

Para Messi es el séptimo Balón de Oro y este se basa más que nada en los logros conseguidos con la Selección Argentina. En este 2021, Messi ganó la Copa América, fue goleador de la Copa América y electo como el mejor futbolista del torneo.

Este logro para el argentino llega en uno de los que para muchos no ha sido su mejor año, pese a no ganar el titulo de La Liga en la temporada 2020/2021, Lionel Messi se consagró como el “Pichichi” (máximo goleador de la competición, 30 goles) y fue el jugador más valioso de la pasada temporada en España.

Dentro de sus logros destaca la Copa América 2021 que alzó con argentina, este triunfo terminó su sequía de triunfos con la albiceleste a nivel mayor. En clubes ganó la Copa del Rey con el FC Barcelona.

El inicio de año le sentó mejor al argentino, quien llegó en tela de duda luego de su mal comienzo con el Barcelona, en la primera parte de la temporada como blaugrana, Leo sumó 25 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones que jugó como culé.

Con su selección cosechó 7 goles y 5 asistencias entre las eliminatorias hacia Catar 2022 y la Copa América 2021. En su nueva etapa en Francia, el argentino suma 4 goles y 3 asistencias hasta el día de la gala.

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021