Danna Paola asusta a sus fans al aparecer usando oxígeno

Durante el fin de semana, Danna Paola alertó a sus seguidores tras publicar una fotografía en sus historias de Instagram, en la cual aparece con una máscara de oxígeno.

La imágenes preocuparon a todos, pues la cantante no especificaba qué le estaba pasando, solo agregó en la descripción: “Abríguense amiguitos”.

Ella ocultó su rostro con una gorra de los Dodgers de Los Ángeles, mismo que desató la preocupación de todos sus seguidores ya que creyeron que se había contagiado de Omicron, la nueva variante de Covid-19.

Muchos otros especulan que se trata de una gripe común o algún problema de altura debido a que se encuentra viajando.

Por eso, utilizó la red de Twitter para pronunciarse al respecto y aclaró que no tiene Covid, que simplemente fue un resfriado muy fuerte:

“Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es Covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa”.