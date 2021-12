People’s Choice Awards: conoce a todos los ganadores

La edición 47 de los People’s Choice Awards 2021 se realizó este martes 7 de diciembre en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

Durante un mes, los fans tuvieron la oportunidad de votar por lo mejor de la música, el cine, la televisión y el Internet.

.@halleberry and @iamcardib: we’ll wait for you to name a better duo. #PCAs pic.twitter.com/BHgMhWk9P9

— People’s Choice (@peopleschoice) December 8, 2021