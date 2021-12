Juez Carlos Ruano recibe premio anticorrupción en Estados Unidos

El juez guatemalteco, Carlos Giovanni Ruano Pineda, fue reconocido como “Campeón Anticorrupción” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

La referida oficina anunció este miércoles a los ganadores “ACCA2021”, entre quienes también figuran funcionarios judiciales de Belice, Bulgaria, Chipre, Honduras, Kazajstán, Letonia, Líbano, Malawi, Mozambique, Tailandiay Venezuela.

Tras darse a conocer el listado, Antony Blinken, titular del Departamento de Estado, felicitó a los profesionales reconocidos y expresó: “trabajando juntos, evitaremos que los actores corruptos operen con impunidad”.

Añadió que esa entidad reafirma su compromiso con todos aquellos que trabajan para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo.

Congratulations to Carlos Giovanni Ruano Pineda of Guatemala, one of @StateDept’s 2021 Anticorruption Champions! pic.twitter.com/kn6rcT43mt

— US Dept of State INL (@StateINL) December 8, 2021