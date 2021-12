Expulsan a pastor por aparecer en video con peluca, vestido, medias de malla y tacones

Un pastor protestante fue expulsado de su ministerio tras una breve aparición televisiva como ‘drag queen‘, vestido con una gran peluca rosa y una malla de lentejuelas, confirmó a la AFP un responsable de su congregación.

Se trata de Craig Duke, 62 años, quien apareció el mes pasado en el programa del canal HBO “We’re Here”, donde ‘drag queens’ reclutan a habitantes de pequeñas localidades para participar en un espectáculo. Salió con botas altas de tacón, un crucifijo colgado al cuello, lápiz labial y sombra de ojos púrpura.

Tras ese “momento espiritual poderoso”, como lo calificó durante una entrevista para la agencia Religion News Service, este miembro de una Iglesia Metodista Unida se vio inmerso en una controversia.

Ante “numerosas llamadas y correos electrónicos muy críticos”, aunque también de apoyo, el responsable local de esa iglesia decidió “relevar de su misión pastoral” a Duke, reduciendo su salario y prohibiéndole brindar sus servicios religiosos en el recinto cerca de Evansville, Indiana.

No obstante, en una carta a los feligreses, el religioso Mitch Gieselman aseguró que Duke “no ha sido reconocido como responsable de ninguna infracción al reglamento disciplinario”.

Pastor who appeared in drag on HBO's 'We're Here' forced to leave his church https://t.co/HdaowSCq3Z “Pastor Craig Duke gracefully engaged a community that has experienced disproportionate church-based trauma and exclusion to proclaim a message of God’s love for all of creation." pic.twitter.com/yuaWGS1KUC

— Phillips Seminary (@phillipstheosem) December 8, 2021