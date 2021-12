Definidos los cruces en la Liga de Campeones de Concacaf

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de la edición 2022 de la principal competencia de clubes de la Confederación, la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL).

Clubes de toda la región se han clasificado para la SCCL 2022 a través de sus ligas y copas regionales, y la Liga Concacaf , la cual clasifica a seis clubes para la SCCL, Comunicaciones fue el club que se coronó en esta competición.

El Director de Competencias de Concacaf Carlos Fernandez llevó a cabo el sorteo junto a exjugadores de la región. Múltiples de los entrenadores de los clubes también participarán virtualmente en el evento.

Don't miss the #SCCL22 official draw, tonight at 6pm ET.

The next chapter begins 🏆

Los clubes guatemaltecos Comunicaciones y Guastatoya ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf que arrancará en febrero de 2022.

Comunicaciones, actual campeón de la Liga Concacaf 2021, se enfrentará al Colorado Rapids de la MLS en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2022.

Por su parte, Guastatoya, se enfrentará al Club León de la Liga MX, los partidos de ida se disputarán en suelo guatemalteco (tanto Comunicaciones como Guastatoya) y los juegos de vuelta en condición de visita.

#SCCL22 officially kicks off this week with the Official Draw!

🖥 → https://t.co/Bfgq9Ui8pf

—

Sorteo Oficial | #SCCL22

¿Cuándo y dónde ver? ⤵️ pic.twitter.com/xjY5XYph1J

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 13, 2021