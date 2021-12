¿Paquita la del Barrio murió? Esto es lo que se sabe

Luego de que Paquita la del Barrio reveló que estuvo en terapia intensiva en una entrevista que fue retomada por Ventaneando, comenzó a correr el rumor que había muerto.

Ante esto, la responsable del éxito Rata de dos Patas, se pronunció a través de un video que compartió en sus redes sociales.

La artista mexicana señaló en el material audiovisual que “entre más me desean la muerte, más años voy a vivir”.

“Ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando. Dios me quiere mucho”, afirmó la famosa cantante mexicana.