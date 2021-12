Fotos de Dua Lipa antes y después de sus cirugías se viralizan

Dua Lipa inició su carrera musical en Internet y se fue en ascenso por su talento.

En 2015 arrancó su carrera musical y MTV fue uno de los primeros en impulsar su música. La cantante arrancó su fama con el álbum “Be The One“.

Además de su belleza tiene una voz impresionante y un talento que se desborda por todos lados. Pese a que es considerada una de las mujeres más guapas, no está exenta de que se haya hecho uno que otro arreglo que ella nunca ha negado.

La famosa se realizó un aumento de labios, cirugía de nariz y aumento de glúteos. Las imágenes de cómo lucía antes se han hecho virales, pero no por su gran cambio sino porque sus fans agregan que siempre ha lucido hermosa.

“A pesar de los arreglos, Dua Lipa siempre ha lucido hermosa”, “La amo”, “Realmente casi que luce igual”, “Han sido pequeños retoques porque siempre ha sido bella”, son algunos comentarios de sus fans.

Así lucía antes la famosa:

Sorprende con nuevo corte de cabello

Dua Lipa se encuentra en lo más alto de la cima tras los exitosos temas que acompañan su último álbum “Future Nostalgia”.

En esta ocasión la intérprete de “Cold heart” le dijo adiós a su cabellera larga y optó por un corte bob que la hace lucir muy a la moda. La famosa ha recibido miles de elogios.

