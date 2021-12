Chris Noth, actor de “Sex and the City”, es acusado de violar a dos mujeres

Las presuntas víctimas brindaron testimonio de manera anónima y relataron episodios de abuso que habrían acontecido en 2004 y 2015. Chris Noth negó las acusaciones, a las que describió como “categóricamente falsas”.

Las acusaciones contra el actor de 67 años se dieron a conocer en un informe de la publicación The Hollywood Reporter, donde se alude a las víctimas con seudónimos para proteger su identidad: Lily (31) y Zoe (40) no se conocen entre sí y brindaron testimonios en diferentes momentos, pero en ambos casos detallaron episodios de agresión sexual.

La publicación agregó que el relanzamiento de la serie de Michael Patrick King les trajo “recuerdos dolorosos” a las mujeres, quienes alegaron que los hechos sucedieron en Los Ángeles en 2015 y en Nueva York en 2004, respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Noth (@chrisnothofficial)

Lily, quien es periodista, escribió a The Hollywood Reporter en agosto, y Zoe, en octubre.

En el primer caso, cuando trabajaba como camarera en 2015, Lily conoció a Noth, quien entonces tenía 60 años y quien la invitó a cenar. Al ser fanática de Sex and the City, la joven de 25 años se mostró muy entusiasmada, pero empezó a preocuparse cuando el restaurante al que acudieron estaba cerrado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Noth (@chrisnothofficial)

Según su testimonio, Noth la condujo a su apartamento.

“Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa”, relató la joven, quien pasó a detallar como se produjo la agresión sexual. “Cuando terminó, fui al baño y me sentía horrible, ultrajada, me pedí un taxi y me fui”, añadió.

Una vez en el auto, llamó a una amiga “llorando totalmente histérica y le contó que el actor tuvo sexo de manera forzosa con ella” y que le dijo que no creía en la monogamia antes de abusarla.

Por su parte, Zoe también se comunicó con la publicación y pidió que se preserve su verdadero nombre porque sigue trabajando en la industria del entretenimiento.

“Ver cómo volvía a interpretar el personaje de Sex and the City despertó algo en mí que había enterrado por muchos años, y ya es momento de hacer público quién es verdaderamente este hombre”, escribió.

En el caso de Zoe, tenía 22 años cuando conoció al actor en 2004 en una firma de entretenimiento de alto perfil que trabajaba con famosos.

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz, relató”. De acuerdo a su testimonio, Noth la invitó a su apartamento.

La joven acudió para devolverle un libro que Noth se había olvidado en la oficina y allí se produjo el abuso sexual. Según Zoe, fue al hospital Cedars-Sinai, y denunció la agresión ante dos policías, pero no reveló la identidad del agresor por miedo a las consecuencias.

Asimismo, Zoe contó que en 2006 decidió tratarse en un centro de atención a víctimas de abuso. “Enterré la situación lo máximo que pude, pero después empecé a estar muy mal y finalmente me traté como me habían recomendado“, añadió.

Rompe el silencio

El actor negó las acusaciones. “Lo que relataron las personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, aseguró en un comunicado.

“Yo no agredí a esas mujeres “, concluyó.

También le puede interesar: ►María Micheo conoce al entrenador de Pacquiao previo a su pelea

Publicidad