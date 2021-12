Mujer transmite por accidente en Facebook encuentro sexual con su esposo

Una mujer en Mississippi, Estados Unidos (EE. UU.) confesó la vergüenza que sufrió luego de que por error transmitiera por Facebook Live una sesión sexual con su esposo que hasta su padre la vio.

A través de su cuenta en TikTok, @rroberson16, la usuaria compartió la bochornosa anécdota en un video el sábado pasado.

Aunque su esposo pensó que era algo graciosísimo, la mujer pensó que su vida había acabado.

Según el relato de la usuaria, estaba navegando por Facebook antes de que su esposo se ubicara encima de ella y empezaran a tener intimidad. En el proceso, se activó por accidente la transmisión en vivo.Por fortuna, el sistema no captó visuales del acto en sí, pero sí gemidos.

La mujer, además, se siente más aliviada de saber que su padre inmediatamente abandonó la transmisión cuando detectó el comportamiento lujurioso.

*A Mississippi woman reveals she “cried for a week” after she mistakenly live-streamed herself having s3x with her husband on Facebook.

The woman, who goes by the TikTok name as @rroberson16, made the honest confession in a video shared to the socialhttps://t.co/NP23Lqzubi pic.twitter.com/zvyrSxW2K1

— faceofmalawi (@faceofmalawi1) December 15, 2021