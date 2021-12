Texas construye su propio “muro” en la frontera con México

Texas comenzó la construcción de su propio “muro” – enormes barras de acero – en la frontera con México, dijo el sábado su gobernador, el republicano Greg Abbott, quien criticó al Gobierno Federal por no hacer lo suficiente para detener la inmigración clandestina.

Agregó que se trata de una medida “necesaria por una única razón: la administración Biden no ha cumplido con su trabajo”, dijo Abbott desde Rio Grande City, frente a una grúa y barras de acero.

FRONTEIRA :: Primeiras imagens do início da construção do muro da fronteira do Texas, na cidade de Rio Grande: @AliBradleyTV

pic.twitter.com/m60WwfmkDD

— Direto da América (@DiretoDaAmerica) December 18, 2021