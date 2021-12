Tras declararse antivacunas, Eduardo Verástegui da positivo a Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, Eduardo Verástegui reveló a sus seguidores que se realizó una prueba PCR en Estados Unidos y salió positivo a Covid-19.

Esto sucede después de que el actor había sido suspendido temporalmente de su cuenta a inicios de octubre, por hacer comentarios contraproducentes acerca de las vacunas contra el virus.

¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!

Este primer tuit fue eliminado por él mismo, pues empezó a recibir múltiples mensajes señalando su error por demeritar al Covid-19.

Asimismo, enfatizó que seguirá los protocolos de distanciamiento social para evitar contagiar a su circulo cercano y enfatizó que por el tiempo pasará solo la Navidad.

Las críticas a Eduardo Verástegui surgieron el pasado mes de octubre cuando redactó en un mensaje que no confiaba en las vacunas, ni en las personas que incentivaban el proceso de inoculación.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo.