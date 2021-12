Encuentran muertos a los padres de Alicia Witt, actriz de “The Walking Dead”

Alicia Witt, actriz de “The Walking Dead“, se encuentra devastada tras la muerte de sus padres en extrañas circunstancias.

La estrella de Hollywood, de 46 años, llevaba días tratando de comunicarse con ellos y pidió a un familiar que vivía por la zona que acudiera a casa de sus progenitores en Massachusetts.

“Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo estaban. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable (…)”, señala la actriz en un comunicado. “Pido algo de privacidad en este momento para llorar y para entender este giro de los acontecimientos y esta pérdida surrealista”, señaló.

Este caso ha causado conmoción y se encuentra “bajo investigación”.

El teniente Sean Murtha, de la policía de Worcester, señaló a los medios de comunicación que “no había señales de que se hubiera cometido un crimen”. Una de las hipótesis dictaba que podría haberse tratado de la calefacción, sin embargo, los bomberos la descartaron.

Los Witt vivían en Worcester desde hace cuatro décadas cuando ella trabajaba como profesora de secundaria y él como fotógrafo y maestro de ciencias. Además de su hija la reconocida actriz Alicia Witt, también eran padres de otro hijo, Ian.

Su carrera

Alicia Witt ha demostrado su talento en grandes producciones como Dune, Los Soprano, Twin Peaks o The Walking Dead.

La intérprete saltó a la fama a mediados de la década de 1980 después de ser descubierta por el director David Lynch. Protagonizó la película Dune, en 1984, antes de aparecer en su gran éxito televisivo Twin Peaks. Luego vinieron otros títulos como The Walking Dead, Los Sopranos, Dos hombres y medio, Orange Is The New Black y Ley y orden: Acción criminal.

Entre sus créditos cinematográficos figuran películas como Leyenda urbana, Vanilla Sky y Amor con preaviso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Witt (@aliciawitty)

También le puede interesar: ►“Como si fuera narco”, Raphy Pina es declarado culpable por posesión ilegal de armas

Publicidad